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حارس روسيا: لاعبو السعودية ارتبكوا بعد الهدف الأول

المصدر: العربية.نت
السعودية خسرت بخماسية أمام البلد المضيف
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أكد اندريه لويف الحارس الاحتياطي لمنتخب استحقاق فريقه للنقاط الثلاث، عقب فوزه 5 - صفر على المنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية لبطولة كاس العالم المقامة حاليا بروسيا .

أوضح لويف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الهدف الاول لروسيا تسبب في ارتباك للمنتخب السعودي مما سهل مهمة زملائه.

وقال الحارس الروسي: الارتباك كان واضحا على منتخب السعودية بعد الهدف الاول. لقد فقد لاعبوه التركيز تماما وهو ما سهل مهمتنا للفوز.

واضاف: شاهدنا المنتخب السعودي يلعب أمام ألمانيا في مباراتهم الودية الأخيرة التي قدموا فيها أداء رائعا، لكن في النهاية نحن انتصرنا وهذا هو الأهم.

كلمات دالّة

#روسيا, #السعودية, #كأس العالم

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