مدرب روسيا بعد الفوز العريض: استعدينا جيداً لهذا اليوم

أعرب ستانيسلاس تشيرتشيسوف مدرب منتخب روسيا لكرة القدم عن سعادته البالغة، بفوز فريقه الكبير 5 - صفر على نظيره السعودي في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2018.



وقال تشيرتشيسوف لشبكة (أيه آر دي) التليفزيونية الألمانية عقب المباراة: أعددنا أنفسنا جيدا لهذا اليوم.. كان هذا هو الوقت المناسب. الانتصار في المباراة الافتتاحية أمر هام. حصلنا على ثلاث نقاط، لكننا نخوض بطولة. الأمر لم ينته بعد تلك المباراة.



ويلتقي المنتخب الروسي في الجولة المقبلة مع نظيره المصري يوم الثلاثاء القادم في الجولة الثانية بالمجموعة، في حين يلتقي منتخب السعودية مع منتخب أوروغواي يوم الأربعاء المقبل بالجولة ذاتها.



يذكر أن هذا هو الانتصار الأول لمنتخب روسيا في كأس العالم منذ تغلبه 2 - صفر على منتخب تونس في نسخة 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.