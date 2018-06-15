آل الشيخ: هذه قدرات الجيل الحالي.. وسنبتعث ألف شاب

أكد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، أنه يتحمل مسؤولية خسارة المنتخب في مباراة الافتتاح بشكل كامل هو واللاعبون، مضيفا أنه يسعى إلى إرسال ألف شاب إلى الدوريات الأوروبية.

وقال آل الشيخ في مقطع مرئي: أنا أتحمل هذه النتيجة بشكل كامل أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والجمهور الرياضي، سددنا كامل مستحقاتهم، وأتوا إلى المباراة دون أن يبذلوا أكثر من 5 بالمئة من مجهوداتهم. الجميع اجتهد وعمل بكد.

وأضاف آل الشيخ: أنا أجهز خطة الآن، وهي أن نرسل ألف شاب بين 12 و16 عاماً ليتعلم هذا الجيل الاحتراف على أصوله، وقد تعرضت لهجوم كبير عندما قلت سابقا إنه لا يوجد لاعب سعودي يستحق أكثر من مليون سنويا، ولهذا السبب زدنا عدد الأجانب إلى 8، وتمت تسمية الدوري بدوري نجوم، ونريد أن نبني جيلا لمونديال 2022، ونقطف ثماره في مونديال 2026.