التمياط عقب خسارة الأخضر: اللاعبون يشعرون بالحرج

أكد نواف التمياط، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن خسارة الأخضر أمام روسيا كانت مريرة، مضيفاً أنهم يعملون على تعديل الأخطاء في 4 أيام قبل المواجهة القادمة أمام أوروغواي.

وقال التمياط في مقابلة على حساب المنتخب السعودي في برنامج "سناب شات": نشعر بالحسرة والمرارة على هذه النتيجة خاصة وأن الاستعداد كان على أعلى مستوى، ولم يكن منطقيا أو مبررا القلق والتوتر الذي حدث عقب الهدف الأول لأننا فقدنا تركيزنا بشكل كبير، واللاعبون يشعرون بالحرج وبالسوء.

وأردف التمياط حول الاستعداد للمباراة القادمة: في كأس العالم يجب التعافي بين المباراة الأولى والثانية في وقت قصير، وسنصحح الأخطاء، لدينا 4 أيام لتعديل ما فعلناه في المباراة الأولى، ويجب أن نصحح أخطاءنا، فهامش الخطأ في كأس العالم يجب أن يكون صغير جدا، وكان خطأنا الأكبر هو السماح لهم بلعب الكرات العالية.