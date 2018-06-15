عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

صورة ولي العهد السعودي وبوتين تستأثر باهتمام المغردين

المصدر: دبي - هدى زين الدين
رابط مختصر

استحوذت صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على اهتمام المغردين في موقع "تويتر" حول العالم.

وجاء وسم #غريزمان الخاص بأنطوان غريزمان لاعب منتخب فرنسا وأتليتكو مدريد كأكثر الوسوم انتشاراً في العالم، بعدما قرر البقاء في صفوف فريقه الحالي وتجاهل عرض برشلونة، وذلك عبر مقطع مصور نشره عبر حسابه الشخصي.

كما اهتم مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي الشهير بعيد ميلاد النجم المصري محمد صلاح والذي يصادف يوم الجمعة، وهو نفس اليوم الذي سيظهر فيه في المونديال للمرة الأولى أمام أوروغواي.

كلمات دالّة

#غريزمان, #بوتين, #روسيا, #السعودية, #كأس العالم, #محمد صلاح, #الأمير محمد بن سلمان

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر