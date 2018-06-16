"الحناء" يجذب الروسيات إلى المعرض الثقافي السعودي

شهد المعرض الثقافي السعودي في موسكو الروسية على ضوء مشاركة الأخضر في كأس العالم عدداً كبيراً من الزوار في أيامه الأولى، للتعرف على الثقافة السعودية بين الخط العربي والحناء والقهوة .

وقال خالد العمير، المشرف الفني على المعرض الثقافي السعودي الروسي لـ"العربية.نت: فترة الاستعدادات كانت قصيرة جداً، التخوف كان من أن يكون الحضور قليلاً، ولكن سعدنا بالعدد الكبير الحاضر، وهناك أنشطة متنوعة في المعرض، وشهدت أقسام الموسيقى والفلكلور والحناء والخط العربي والأزياء والضيافة العربية العدد الأكبر من الزوار.

وأبدت إحدى الزائرات الروسيات إعجابها بما رأته في المعرض: كنت مهتمة جدا لحضور هذا المعرض، فقد تعلمت اللغة العربية في الجامعة، وفي المعرض رأيت العديد من الأشياء التي أثارت اهتمامي مثل الرقص الشعبي والخط العربي والقهوة.