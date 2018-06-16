بيتزي يوضح الأخطاء.. واللاعبون يتعهدون بالأفضل

اعتمد الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب المنتخب السعودي، على رفع درجة تحضيرات الأخضر في التدريبات، استعداداً لمباراة أوروغواي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بمونديال روسيا.

وبدأ بيتزي بإيضاح الأخطاء التي وقع بها الأخضر خلال مباراة الافتتاح، والتي أدت إلى الخسارة الكبيرة بخمسة أهداف دون رد، قبل أن يتعد اللاعبون بالظهور بالمستوى المطلوب أمام أوروغواي ونسيان الخسارة المريرة.

وتدرب اللاعبون عبر تقسيمهم إلى مجموعتين وإجراء عدد من التمارين التكتيكية، فيما خض الحراس الثلاثة إلى تدريبات خاصة.