صلاح يؤكد جاهزيته لمباراتي روسيا والسعودية

شارك محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لأول مرة في تدريبات المنتخب المصري الأول لكرة القدم يوم السبت في مدينة غروزني الشيشانية كاملا.



و‏يلتقي المنتخب المصري يوم الثلاثاء المقبل مع نظيره منتخب روسيا على ملعب سان بطرسبرغ أرينا في ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم روسيا 2018.



وشارك صلاح في التدريب كاملا وظهر نجم ‏ليفربول بمستوى رائع للغاية وسجل هدفا في التدريب ليثبت جاهزيته لخوض مباراة روسيا المقبلة.

وغاب محمد صلاح عن مباراة أوروغواي في بداية مباريات منتخب مصر بكأس العالم بسبب خشية الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني، من تجدد إصابة اللاعب.



من جانبه قال كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري إن صلاح جاهز تماما لخوض مباراة روسيا. و‏أوضح كردي أن صلاح شارك وتألق في التدريب وأكد جاهزيته لخوض مباراة روسيا وقيادة المنتخب المصري بعدما افتقده الفراعنة أمام أوروغواي في بداية مشوار كأس العالم.