رايولا لـ"العربية": عزت سبب مغادرة مارفيك

كشف مينو رايولا، وكيل أعمال فان مارفيك، مدرب المنتخب السعودي السابق وأستراليا الحالي أن عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، كان هو السبب الرئيسي في مغادرة المدرب الهولندي من دكة الأخضر.

وقال رايولا خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "روسيا 2018" على "العربية": لم يخرج فان مارفيك من المنتخب السعودي برغبته، كانت هناك تقلبات كثيرة أثرت عليه، وهناك أشياء لم نستطع أن نلبيها، مثل إعطاء الجواز للاتحاد السعودي لكرة القدم، وفان مارفيك لم يرغب بالبقاء بعد تعقيد الأمور عليه، ولم تتم معاملته بإنصاف.

وأكد رايولا أن عادل عزت كان السبب الرئيسي في مغادرة فان مارفيك: عادل عزت هو سبب عدم استمرار فان مارفيك مع المنتخب السعودي، حتى إنه عقد الأمور على المدرب الهولندي بأنه لم يسمح له بالذهاب إلى بلده وإن كان للعلاج، عزت لم يكن صادقا، ويريد أن يلبي الجميع أوامره، وهو ما يصعب الأمور كثيرا على البقاء مع المنتخب السعودي.