لاعب أوروغواي: الخماسية الروسية لن تؤثر على الأخضر

بعدما حققت أوروغواي أول انتصار لها في مبارياتها الافتتاحية بكأس العالم لكرة القدم منذ نحو نصف قرن والهزيمة الكارثية للسعودية في الافتتاح يحاول الفريق القادم من أميركا الجنوبية التحلي بالتواضع وعدم الشعور بالرضا قبل المواجهة الثانية في المجموعة الأولى يوم الأربعاء.

ورغم سعادتهم بالفوز 1-صفر على مصر بهدف متأخر لتكسر لعنة 48 عاما من الفشل في الفوز بالمباراة الأولى في كأس العالم عاد لاعبو أوروغواي مباشرة للتدريبات والعمل على التفاصيل الفنية في معسكرها في نيجني نوفجورود.

وقال كارلوس سانشيز لاعب الوسط عن هزيمة السعودية المفاجئة 5-0 أمام روسيا البلد المستضيف: شاهدنا المباراة الأولى للسعودية وكانت صعبة عليها.

وأضاف سانشيز الذي أرسل التمريرة العرضية التي أحرز منها خوسيه خيمنيز هدف الفوز على مصر في الدقيقة89 يوم الجمعة: لكن المنتخب السعودي ما زال قويا. لن نركن للراحة والاعتماد على قوتنا. نفكر في أنفسنا وكيف نتطور. تُحسم المباريات بتفاصيل صغيرة.

واتفق المدافع غويرمو فاريلا، وهو مثل سانشيز شارك في مباراته الأولى في كأس العالم على مستوى الكبار يوم الجمعة، على ضرورة التحلي بالتواضع مع ترشيحات لها بصدارة المجموعة، خاصة أن المباراة الأخيرة ستكون صعبة ضد البلد المستضيف.

وقال بعد التدريب يوم الأحد: روسيا فاجأت الجميع. لكننا نركز فقط على السعودية في الوقت الحالي. إنه فريق جيد والأمر يعتمد علينا لاستغلال نقاط ضعفه.