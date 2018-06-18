رئيس النصر: اتهام عزت لـ"الثلاثي" دليل فشل

انتقد سعود آل سويلم، رئيس النصر، عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد إلقائه اللوم على عبدالله المعيوف وعمر هوساوي ومحمد السهلاوي في خسارة المنتخب السعودي أمام المستضيف الروسي يوم الخميس.

وخرج عزت في لقاء ببرنامج "روسيا 2018" يلوم فيه لاعبي المنتخب السعودي الثلاثة، على الخسارة الثقيلة، مضيفا أنه ستتم محاسبتهم على مستوياتهم التي قدموها في مباراة الافتتاح.

وكتب سعود آل سويلم، رئيس النصر، على حسابه في "تويتر": عادل عزت إذا كنت غير قادر على إدارة الاتحاد السعودي وتحمل المسؤولية فأنت تضر المنتخب والكرة السعودية ولا تفيده، اتخاذك لقرارات عشوائية واتهامك لعدد من اللاعبين دون غيرهم يدل على أنك فاشل إدارياً وعليك إصلاح ما أفسدته إدارتك وتحمّل المسؤولية دون تهرب.