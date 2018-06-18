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أهلي جدة يتعاقد رسمياً مع نوح الموسى

المصدر: العربية.نت
الموسى موقّعاً عقده الجديد بجانب عبدالله بترجي نائب رئيس أهلي جدة
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أعلنت إدارة أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي، إجراءات التعاقد الرسمي مع نوح الموسى لاعب الفتح والمعار إلى بلد الوليد الإسباني لمدة 4 مواسم ابتداءً من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخاض نوح الموسى 12 مباراة بقميص الفتح في الدور الأول صنع خلالها هدفان، قبل أن تتم إعارته إلى نادي ريال بلد الوليد الإسباني حتى نهاية الموسم الماضي، كما لعب الموسى في صفوف المنتخب السعودي أمام البرتغال وبلغاريا وديا، وأمام الكويت والإمارات وعمان في كأس الخليج 23 الذي أقيم في الكويت.

وجاء على حساب أهلي جدة في "تويتر": وقع نوح الموسى قبل قليل عقد انتقاله الرسمي إلى أهلي جدة لأربعة مواسم مقبلة.

كلمات دالّة

#أهلي جدة, #الدوري السعودي, #نوح الموسى

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