حكم مباراة الأخضر وأوروغواي شاهد على ريمونتادا روما

عينت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكم الفرنسي كليمنت توربين لإدارة مباراة المنتخب السعودي والأوروغوياني في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم 2018 في روسيا.

وبدأ الفرنسي كليمنت توربين التحكيم بعمر الـ26 ليكون أصغر من أدار مباراة رسمية في تاريخ الدوري الفرنسي، في عام 2008. وتم تعيينه كحكم دولي في عام 2009، وهو أصغر فرنسي بين جميع أبناء جلدته الدوليين.

وتعود أول مباراة كبيرة يديرها إلى عام 2011، بنهائي كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وليل وكانت هي المرة الأولى التي يدير المباراة حكم تحت 30 عاما.

وتمت ترقية توربين لنخبة الحكام الأوروبيين ليكون الفرنسي الوحيد. وأدار نهائي كأس فرنسا في عام 2016 بين أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان، واختير حكما رابعا وبديلا لنهائي كأس السوبر الأوروبي الأخير بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد، ولإدارة مباراة نيوزيلندا وبيرو في إياب التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا.

وأدار توربين نهائي كأس الرابطة الفرنسية بين باريس سان جيرمان وموناكو وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين روما وبرشلونة وذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي بين أرسنال وأتليتكو مدريد وحكما رابعا لنهائي الأبطال بيم ريال مدريد وليفربول في عام 2018.

ويعرف عن توربين صرامته في اتخاذ القرارات، فقد أشهر 990 بطاقة صفراء في 308 مباريات و91 حمراء. ولهذا علق الظهير البرازيلي الشهير داني ألفيش عن طرد الحكم له في مباراة ليون على "إنستغرام" قائلا: تم اتخاذ القرارات، وخسرنا المعركة، ولكني لا أتوقف عن التفكير في الحكم فقد التفكير في اتخاذ قراره، فمنذ متى يعد عدم اتفاقي مع قرار يعد قلة احترام، إن كنت تود أن تقول بأنه خطئي لك ذلك، فهو بالمجان، وأنا أيضا رجل ذو أكتاف عريضة وأستطيع أن أؤكد لك بأني دائما سأواجه.