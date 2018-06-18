مدرب روسيا: لن نواجه المنتخب المصري بطريقة السعودية

قال ستانيسلاف تشيرتشيسوف المدير الفني للمنتخب الروسي أن منتخب بلاده لن يلعب بذات الطريقة التي لعب بها أمام المنتخب السعودي في مباراة الافتتاح يوم الخميس، والتي انتهت بخماسية لا رد لها لأصحاب الأرض.

ورد تشيرتشيسوف على سؤال في المؤتمر الصحفي حول مدى الاختلاف بين مواجهة روسيا للسعودية ومواجهتها للمنتخب المصري قائلا : منتخب مصر تصنيفه أعلى بكثير من المنتخب السعودي وبالطبع ستكون مواجهته مختلفة تماما ولدينا خطة لإيقاف خطورة الفريق ولن نلعب بنفس الطريقة التي لعبنا بها أمام السعودية.



وقال تشيرتشيسوف : شاهدت العديد من مباريات مصر وليس لقاء أوروغواي فقط ، هم يلعبون بأسلوب واحد وأحيانا يخطئون في تنفيذ تلك الخطط وسنعمل على استغلال هذه الثغرات الواضحة.



وأضاف : سنشاهد مع اللاعبين ملخص لمباراة مصر وأوروغواي ودراسة الفريق جيدا خاصة وأن هناك بعض العناصر أقل في المستوى من الأخرى في تشكيل المنتخب المصري وسنعمل على استغلال نقاط الضعف تلك.