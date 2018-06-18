مورينيو: هذا ما أتمناه من المنتخب السعودي أمام أوروغواي

تمنى المدرب البرتغالي الشهير، جوزيه مورينيو، عدم هزيمة المنتخب السعودي في مباراة القادمة أمام أوروغواي بسداسية، بعدما خسر المباراة الأولى 5-0 أمام روسيا، فيما توقع أن ينهي التعادل مباراة أصحاب الأرض ومصر.

وقال مورينيو الذي يعمل حالياً كمحلل فني لقناة "آر تي" الروسية: قلت منذ البداية إن أوروغواي ستتصدر المجموعة الأولى، وسينهي المنتخبان المصري والروسي دور المجموعات برصيد 4 نقاط لكلاً منهما.



وواصل: أتوقع أن يتعادل المنتخب المصري مع روسيا، أما عن مباراة السعودية وأوروغواي فأتمنى أن لا تنتهي بسداسية للأخير.



وكان مورينيو الذي يتقاضى 425 ألف جنيه إسترليني على كل مباراة يحللها في كأس العالم، قد وصف المنتخب السعودي في مباراة الافتتاح بـ"المحبط"، مشيراً إلى أن الروس لا يجب عليهم الفرح كثيراً بالفوز الذي تحقق في الافتتاح.