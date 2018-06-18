"رياضة بلا سياسة".. مبادرة لإيقاف تجاوزات قنوات قطر

تبنى كبار الرياضيين في الوطن العربي، من لاعبين ومعلقين وقانونيين، مبادرة ضد مجموعة قنوات beIN SPORT القطرية، لإيصال رسائل احتجاجية لأمين عام اتحاد كرة القدم "فيفا" ضد القنوات القطرية، بعد تعمد مذيعيها ومعلقيها ومحلليها، إقحام التعليقات السياسية في برامجها الرياضية واستديوهاتها التحليلية وخلال مجريات المباريات.

وأطلق القائمون على هذا التحرك "رياضة بلا سياسة" شعارًا للمبادرة التي دعوا من خلالها عشاق كرة القدم للمشاركة فيها عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني ‏ http://www.sports4everyone.org، وتسجيل احتجاجهم على ممارسات القنوات القطرية للرفع بها إلى أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويطلب القائمون على هذه المبادرة من "فيفا" التحرك الفوري تجاه التسييس المفضوح الذي تمارسه مجموعة beIN SPORT في قنواتها، وتحديدًا ما بدر منها مع انطلاقة مونديال روسيا بصفتها ناقلًا حصريًا للمسابقة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ارتكبت بذلك مخالفة نظامية تستوجب المساءلة والعقاب.

وشدد القائمون على مبادرة "رياضة بلا سياسة" على أن صمت "فيفا" تجاه تجاوزات القنوات القطرية من شأنه أن يهز الثقة بالمنظمة الدولية ومبادئها، ما قد يفتح الباب واسعًا أمام تسييس الرياضة والتسييس المضاد، وهو ما قد يخرج المتعة الكروية والرياضية عن نصابها الصحيح والسليم.