الأخضر يتفوق على أوروغواي في المواجهات المباشرة

يبحث المنتخب السعودي عن تحقيق أول فوز له أمام أوروغواي في مواجهةٍ رسمية حينما يلتقيان يوم الأربعاء على استاد روستوف أرينا في المرحلة الثانية، ضمن مباريات المجموعة الأولى لمنافسات نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ولم يسبق للأخضر أن واجه منتخب أوروغواي في أي مباراة رسمية، في حين أنه سبق وأن واجهه في مباراتين ودية في عام 2002 و2014.

ولم يعرف المنتخب السعودي طعم الخسارة في المواجهتين التي خاضها أمام أوروغواي، حيث فاز في مواجهة وتعادل في المواجهة الثانية.

والتقى المنتخبان لأول مرة في شهر مارس عام 2002 في مباراة ودية استعداداً لمشاركة المنتخب السعودي في مونديال 2002 الذي أقيم في اليابان وكوريا الجنوبية وفاز الأخضر 3-2 سجلها عبيد الدوسري "هدفين" وعبدالله الواكد، في حين سجل لأوروغواي دييغو فورلان وفابيان أونيل، في مباراة احتضنها استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وفي عام 2014 التقى المنتخب السعودي أمام منتخب أوروغواي على استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في جدة استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال وتعادلا 1-1، وتقدم الضيوف أولاً عند الدقيقة 47 بهدف بالنيران الصديقة حينما حول المدافع حسن معاذ الكرة في شباك فريقه، وتمكن المهاجم نايف هزازي من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة الأخيرة.

وشارك في المباراة الأخيرة سبع لاعبين من الأخضر والذين سيشاركون في المباراة المقبلة حيث كان اللاعبون ياسر الشهراني وأسامة هوساوي وعمر هوساوي ويحيى الشهري وسالم الدوسري متواجدون في التشكيلة الأساسية، وشارك اللاعبون تيسير الجاسم وفهد المولد في الشوط الثاني.