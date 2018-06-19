الأخضر يسعى للتعويض أمام منتخب أوروغواي

يسعى المنتخب السعودي إلى التعويض، حينما يخوض مواجهةً صعبة أمام منتخب أوروغواي يوم الأربعاء، في المباراة التي سيحتضنها استاد روستوف أرينا، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس العالم.

وتعرض الأخضر لخسارة كبيرة أمام منتخب روسيا المضيف بخماسية نظيفة في افتتاح مونديال 2018 يوم الخميس الماضي.

ويبحث المنتخب السعودي عن الظهور بشكل مغاير عن مستواه الذي قدمه في مواجهة روسيا المخيبة للآمال، لاسيما وأن الخسارة أمام أوروغواي ستعني الخروج مبكراً من المونديال.

وقرر الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب المنتخب السعودي إجراء بعض التغييرات لمعالجة الأخطاء التي ظهر بها لاعبو الأخضر في مباراة روسيا، حيث من المتوقع أن يزج بالحارس محمد العويس بديلاً للحارس عبدالله المعيوف، بالإضافة إلى المهاجم فهد المولد بديلاً للمهاجم محمد السهلاوي.

وستطال التعديلات خط الدفاع والوسط لسد الثغرات بإشراك الظهير الأيسر منصور الحربي بديلاً لمحمد البريك على أن يعود ياسر الشهراني إلى الظهير الأيمن وإشراك لاعب المحور عبدالملك الخيبري بديلاً لتيسير الجاسم.

وفي المقابل يتطلع منتخب أوروغواي إلى حجز مقعده في الدور ثمن النهائي، حيث إن الفوز سيعني عبوره إلى الدور الثاني رسمياً. وخطف منتخب أوروغواي ثلاث نقاط ثمينة عقب فوزه الصعب على منتخب مصر في أولى مبارياته يوم الجمعة الماضي.

وتدين أوروغواي بفوزها في مباراتها الافتتاحية، للمدافع خوسي خيمينيز الذي ارتقى لعرضية زميله كارلوس سانشيز وحول الكرة برأسه في شباك المنتخب المصري قبل نهاية المباراة بدقيقة.

وتبقى للأخضر مواجهة وحيدة غير هذه المواجهة وستكون أمام المنتخب المصري في حين سيواجه منتخب أوروغواي نظيره الروسي في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات.