اللجنة المنظمة تعتذر للأخضر بعد حادثة الطائرة

اعتذرت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2018 من بعثة المنتخب السعودي، بعد الظروف التي حلت بطائرة الأخير التي أقلت الفريق من سان بطرسبيرغ إلى روستوف.

وفي اعتذارها، أكدت اللجنة المنظمة استبعاد الطائرة نهائياً من نقل بعثة الأخضر وكل الفرق المشاركة في البطولة.

وأرفقت اللجنة المنظمة في خطابها بياناً من منظمة الطيران المدني في روسيا، مؤكدة فيه أن ما حدث كان ملاحظة ظهور ألسنة اللهب في الجناح الأيمن عند الهبوط، ولم تستدعِ الحالة الهبوط الاضطراري، إذ هبطت الطائرة بشكل اعتيادي، كون محركا الطائرة كانا قيد التشغيل عند الهبوط، وسارت في المدرج بشكل طبيعي.