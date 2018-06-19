بيتزي: سنبرهن للعالم أحقيتنا بالتواجد في المونديال

أكد خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي، أنهم سيغيرون الصورة التي ظهر عليها الفريق في المباراة الافتتاحية أمام روسيا، مضيفا أن الأخضر سيلعب بكل قوة أمام أوروغواي للخروج بنتيجة إيجابية.

وقال بيتزي في المؤتمر الصحافي يوم الثلاثاء: أمامنا فرصة للظهور بصورة جيدة وتغيير الصورة السابقة التي ظهرنا عليها، ونسعى للعب بصورة أفضل فظهورنا الأول لم يكن متوقعا.

وعن مواجهة أوروغواي، قال بيتزي: سنلعب بكل قوة نريد أن نبرهن على قدرتنا بالفوز والمنافسة في المباراة، واثقون من قدراتنا ومهاراتنا، ويجب أن نبرهن على مهاراتنا الفردية، لدينا القدرة على المنافسة، ويجب أن ننافس الخصم بنفس الطاقة والحيوية المطلوبتين، فالمباريات تختلف وطريقتنا تختلف كذلك، سنلعب أمام منتخب قوي هجوميًا، وسنعمل بشكل أفضل للخروج بنتيجة إيجابية. لعبنا مباريات ودية أمام منتخبات قوية، وظهرنا بصورة مميزة، لذا نسعى أن نبرهن أننا قادرون على فعل ذلك، أنا على ثقة أننا سنقدم نتيجة إيجابية.