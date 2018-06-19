تيسير الجاسم: تواجد سواريز وكافاني لا يهمنا

أكد تيسير الجاسم لاعب المنتخب السعودي أن أبرز ما يشغل لاعبي الفريق حاليا هو محو الصورة التي كان عليها في المباراة الافتتاحية للمونديال الروسي وإسعاد الجماهير السعودية، مشيراً إلى أن واقعة تعطل محرك الطائرة والحريق الذي حدث فيه لن يؤثر على الفريق في مباراة أوروغواي.

ويلتقي الفريقان يوم الأربعاء في مدينة روستوف ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.



وكان المنتخب السعودي خسر صفر - 5 أمام نظيره الروسي في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم الخميس الماضي فيما استهل منتخب أوروغواي مسيرته في البطولة بفوز صعب 1 -صفر على منتخب مصر يوم الجمعة الماضي.



وقال الجاسم، في المؤتمر الصحافي: لم نقدم في المباراة الأولى المستوى المطلوب منا أو مستوانا الحقيقي وشعرنا بالحزن الشديد. ومباراة أوروغواي صعبة ولكن نتمنى أن نكون أكثر استعدادا لتقديم مباراة أفضل. أجواء كأس العالم كبيرة وشغلنا الشاغل هو الشعب السعودي.



وعن الحالة النفسية للاعبين بعد الهزيمة في المباراة الافتتاحية، قال الجاسم: في عالم كرة القدم قد تتعرض لهزيمة صغيرة أو كبيرة ولكننا تعودنا على هذا في عالم كرة القدم. علينا أن ننسى ذلك سريعا لأننا في بطولة كبيرة يتابعها العالم. منذ اليوم التالي مباشرة، طوينا الصفحة تماما وبدأنا التركيز في لقاء أوروغواي لمحو هذه الأحزان وإسعاد جماهيرنا.



وعن اللاعبين لويس سواريز وإدينسون كافاني نجمي هجوم منتخب أوروغواي : قال الجاسم: لعبنا أمام لاعبين مثل كافاني وسواريز من قبل وأهم ما يشغلنا حاليا هو إسعاد الجمهور السعودي.