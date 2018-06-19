روسية تطلق اسم مسجل "الخامس" في السعودية على مولودها

أطلقت سيدة روسية كانت مولعة بفوز منتخب بلادها بمباراته الافتتاحية بكأس العالم لكرة القدم، اسم أليكسندر على مولودها تيمنا باللاعب أليكسندر جولوفين، الذي سجل الهدف الخامس في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت المنتخب الروسي بنظيره السعودي.





وكان المنتخب الروسي فاز على نظيره السعودي يوم الخميس بخماسية نظيفة في المباراة الافتتاحية لكأس العالم ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقال يفجيني فيليبوف، وزير الصحة بإقليم كراسنودار الجنوبي يوم الثلاثاء: سيدة حامل في الأسبوع السادس والثلاثين كانت متوترة خلال المباراة لتشجيعها للمنتخب الروسي حيث قامت بإنجاب طلفها.





وقال فيليبوف في تصريحات نقلتها وكالة أبناء "إنترفاكس" لقد أنجبت مولودها في لحظة نهاية المباراة، لهذا السبب أطلقت على مولودها اسم أليكسندر.