مدرب أوروغواي: الأخضر سيكون صعبا جدا

اعترف أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروغواي بأن الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها المنتخب السعودي في مباراته الأولى ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا قد تفجر لدى الفريق بعض الإيجابيات، التي يمكن استغلالها خلال مباراة الفريقين يوم الأربعاء.

ويلتقي الأخضر وأوروغواي على استاد مدينة روستوف ضمن منافسات الجولة الثانية في الدور الأول للمونديال الروسي.

وخسر الأخضر صفر - 5 أمام نظيره الروسي في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم الخميس الماضي، فيما تغلب منتخب أوروغواي بصعوبة بالغة على نظيره المصري 1 - صفر يوم الجمعة الماضي.

وأوضح تاباريز، في المؤتمر الصحافي لفريقه يوم الثلاثاء: عندما يكون فارق الفوز كبيرا مثلما حدث مع السعودية أمام روسيا، قد يولد هذا نوعا من الغضب والحماس لدى الفريق الخاسر وقد يولد شيئا إيجابيا. ولا أتوقع تعاملا هادئا أو لطيفا من السعودية. لديهم مواطن قوة وضعف مثل أي فريق ومثلنا وعلينا التعامل مع نقاط الضعف واستغلالها. أنتظر أن يقدم الفريق السعودي مباراة قوية.

وعما يقوله دائما بأن أي مباراة لا يمكن التكهن بنتيجتها إلا مع نهايتها رسميا مثلما حدث أمام منتخب مصر وما إذا كان هناك أي شيء مشترك مع مباراة السعودية، قال تاباريز: نستعد لكل المباريات بأفضل طريقة ممكنة ونسعى لجمع أي معلومات عن المنافس وسيكون هذا أمام السعودية وأمام باقي الفرق. المباراة الأول كانت صعبة. وسنلعب قريبا ضد فرق أخرى ومعظم المنتخبات متساوية القوة، وعلينا أن نستعد لكل شيء فلا نعرف كيف ستنتهي الأمور. كل الفرق تأتي للمونديال بعد نجاحها في التصفيات وفي بطولات أخرى قارية، ويكون لديها ما تريد أن تثبته.

وعن خوض سواريز مباراته الدولية رقم 100 يوم الثلاثاء مع منتخب أوروغواي، قال تاباريز : هذا الرقم مهم جدا لكل لاعب في المنتخب ومهم أيضا لسواريز مع منتخب أوروغواي. كان سواريز مهما دائما للفريق سواء في تسجيل الأهداف أو التمريرات لزملائه والمجهود الكبير الذي يبذله، ربما لم يقدم ذلك أمام منتخب مصر ولكنه يظل لاعبا مهما. ويجب أن نتحلى بالصبر في أوقات قد لا يشعر فيها اللاعبون بالرضا عن أدائهم فكل لاعب معرض للمرور بمثل هذه الحالات.