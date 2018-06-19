موسليرا: خيمينيز وغودين سيحميان مرماي من هجوم الأخضر

أكد فيرناندو موسليرا حارس مرمى منتخب أوروغواي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن وجود اللاعبين خوسيه ماريا خيمينيز ودييغو غودين في خط دفاع الفريق يشعره بالراحة والطمأنينة، حيث يساعدانه كثيرا في حماية عرين "السماوي".

وأضاف موسليرا، في المؤتمر الصحافي لفريقه يوم الثلاثاء قبل المواجهة المرتقبة مع المنتخب السعودي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، إن وجود خيمينيز وغودين يخفف العبء عليه في حماية مرمى منتخب أوروغواي.

وأشار موسليرا إلى أنه يشعر بالفخر والمتعة للتواجد في المونديال، وأن يذكر اسمه واسم عائلته في المونديال أكبر بطولة في عالم كرة القدم.

وعن المنتخب السعودي الذي يلتقيه يوم الأربعاء، قال موسليرا: فريق ممتاز بغض النظر عن نتيجة المباراة الأولى وإحصائيات المنتخب السعودي جيدة وسيبذلون كل جهدهم غدا بالطبع لتعويض نتيجة المباراة الأولى. وعلينا بذل الجهد للفوز في المباراة.