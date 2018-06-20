بيتزي: فرضنا أسلوبنا على أوروغواي.. واخترت الأفضل

قال الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، أن فريقه فرض أسلوبه على منتخب أوروغواي، رغم الخسارة أمام المنتخب اللاتيني.



ودع منتخب السعودية بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا، عقب خسارته صفر - 1 أمام منتخب أوروغواي يوم الأربعاء في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمونديال.



ظل منتخب السعودية بلا رصيد من النقاط، ليتذيل ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف خلف المنتخب المصري، صاحب المركز الثالث، الذي ودع البطولة أيضا، عقب خسارته صفر - 1 أمام أوروغواي في الجولة الأولى، ثم 1 - 3 أمام روسيا يوم الثلاثاء.



وقال بيتزي، في تصريحات عقب الخسارة أمام أوروغواي: أعتقد أن اللقاء كان فيه الاستحواذ متساويا بين الفريقين، وتمكنا من فرض أسلوبنا في اللعب، ولكن على الرغم من ذلك لم نتمكن من تسجيل هدف التعادل أو إيجاد فرصة لتسجيله.



أضاف بيتزي: الاختلاف بين مباراة روسيا (التي خسرها الفريق صفر / 5) واليوم كان هائلًا، وحتى أدائنا اليوم لم يكن كافيًا لتحقيق نتيجة الفوز، وبالعودة إلى مباراة الافتتاح لا أمتلك سببًا واحدًا لهذا الاختلاف.



وتابع أعتقد بأن السرعة التي لعبنا بها اليوم كانت كافية، ولكن كان يجب علينا أن نكون أكثر دقة في التمرير.



أوضح بيتزي : صحيح أنني بدأت الاشراف على المنتخب منذ سبعة أشهر، لكن هذه الفترة كانت كافية لتجهيز اللاعبين ومتابعتهم.



اختتم المدرب الأرجنتيني تصريحاته قائلا : أشرفت على تدريب 40 لاعبًا كان بإمكانهم المشاركة في كأس العالم ، لكن كان الاختيار على 23 لاعبًا يتواجدون معنا هنا.

