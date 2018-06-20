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جماهير الأخضر تتوافد إلى روستوف أرينا

المصدر: روستوف - فهد الشهري
مشجع أوروغوياني إلى جانب سعودي قبل المباراة
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بدأت الجماهير السعودية بالتوافد إلى ملعب روستوف أرينا لمؤازرة منتخب بلادها في فرصته الأخيرة للحفاظ على آمال التأهل إلى الدور التالي عندما يواجه أوروغواي.

ويلعب الأخضر أمام أوروغواي في ثاني مباريات الجولة الثانية في المجموعة الأولى، بعد خسارة مصر من روسيا بثلاثة أهداف لهدف يوم الثلاثاء.

وخسر المنتخب السعودي بنتيجة ثقيلة قوامها 5 أهداف أمام روسيا في الافتتاح، فيما تلعب أوروغواي براحة أكبر عقب فوزها في الجولة الأولى أمام مصر بهدف دون رد جاء في الدقائق الأخيرة.

وهذه هي المباراة الأولى التي تجمع المننتخب السعودي بمنتخب من قارة أميركا الجنوبية في كأس العالم، رغم مشاركته في 4 مرات سابقة بالمونديال.

كلمات دالّة

#أوروغواي, #روستوف, #الأخضر, #كأس العالم

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