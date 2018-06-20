سواريز يستغل خطأ العويس ويقصي السعودية من كأس العالم

ودّع المنتخب السعودي نهائيات كأس العالم 2018 عقب خسارته أمام منتخب أوروغواي 1-صفر ، في المواجهة التي احتضنها استاد روستوف أرينا في المرحلة الثانية ضمن مواجهات المجموعة الأولى للمونديال.

ورافق المنتخب السعودي منتخبي مصر والمغرب اللذين ودعا المونديال عقب خسارة الأول أمام روسيا وخسارة الثاني أمام المغرب، في حين رافق منتخب أوروغواي نظيره الروسي والبرتغالي إلى الدور ثمن النهائي.

وقدّم المنتخب السعودي أداءً مميزاً في المواجهة حيث أجرى مدربه الأرجنتيني خوان بيتزي 4 تغييرات عن التشكيلة التي خاضت مواجهة روسيا في مباراة الافتتاح.



وأشرك بيتزي في التشكيلة الاساسية الحارس محمد العويس بديلاً للحارس عبدالله المعيوف والمدافع علي البليهي بديلاً للمدافع عمر هوساوي وهتّان باهبري بديلاً ليحيى الشهري والمهاجم فهد المولد بديلاً للمهاجم محمد السهلاوي.

وفرض المنتخب السعودي سيطرته في العشر دقائق الأولى والتي عجز فيها منتخب أوروغواي عن تهديد مرمى الحارس محمد العويس.

وانتظر منتخب أوروغواي حتى الدقيقة 23 حينما تمكن مهاجمه لويس سواريز في تسجيل هدف السبق بعدما استغل خطأ الحارس محمد العويس في ابعاد الكرة ليضعها في الشباك.



وكاد اللاعب هتّان باهبري أن يرد سريعاً ويسجل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس فيرناندو موسليرا الذي أبعدها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة اضطر الأرجنتيني بيتزي مدرب الأخضر إلى إجراء تغييره الأول بدخول اللاعب حسين المقهوي بديلاً للمصاب تيسير الجاسم.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب السعودي أداءه الجيد مع أفضلية نسبية لمنتخب الأوروغواي الذي فشل خلال العشرين ساعة الأولى في الوصول الى مرمى الأخضر.



وعند الدقيقة 65 أهدر لاعب منتخب أوروغواي كارلوس سانشيز هدفاً محققاً بعدما تلقى عرضية مميزة من زميله المهاجم أدينسون كافاني أمام المرمى إلا أنه حولها برأسه خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقتين 75 و78 أجرى المدرب بيتزي تغييرين حينما أشرك اللاعب محمد كنّو بديلاً لهتّان باهبري، والمهاجم محمد السهلاوي بديلاً للمهاجم فهد المولد.

وكثّف المنتخب السعودي محاولاته بحثاً عن هدف يبقي حظوظه قائمة في التأهل إلى أن مدافعي منتخب أوروغواي نجحوا في تأمين النتيجة لتنتهي المباراة بفوزهم بهدف نظيف.

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وتبقى للمنتخب السعودي مواجهة وحيدة ستكون أمام المنتخب المصري يوم الاثنين المقبل.