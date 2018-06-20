فابريغاس: لا أعلم لمَ يتجنب السعوديون منطقة جزاء الخصم

علق سيسك فابريغاس، لاعب تشيلسي الإنجليزي، بأن المنتخب السعودي يملك عددا لا بأس به من اللاعبين الجيدين، إلا أنهم كانوا غير قادرين على إيصال الكرة إلى منطقة جزاء الخصم لأسباب غير معروفة.

وأقصي منتخبا مصر والسعودية من كأس العالم 2018، بعد خسارة الأول بهدف دون رد أمام أوروغواي وثلاثة أهداف لهدف أمام روسيا، فيما ودع الأخير المونديال عقب خسارته مباراة الافتتاح بخماسية نظيفة أمام روسيا، وبهدف دون رد أمام أوروغواي.

وقال فابريغاس في تعليقاته لموقع "بي بي سي" الإنجليزي: السعودية كانت قوية في الخلف، ولديهم أكثر من لاعب جيد، ولكن لسبب ما اللاعبون لم يودوا أن يرسلوا الكرات إلى منطقة جزاء أوروغواي، ولكن بشكل عام السعودية ومصر من أضعف المنتخبات في البطولة حتى الآن.

وفي الموقع نفسه، قال فيل نيفيل، لاعب مانشستر يونايتد السابق: تشعر بأن السعودية لعبت أمام أوروغواي فقط للكبرياء بعد الهجوم الذي تلقوه عقب الخسارة القاسية أمام روسيا، وكأنهم سعداء بالخسارة بهدف دون رد.

واستغرب العاجي ديدييه دروغبا، لاعب تشيلسي ومنتخب ساحل العاج السابق من اقتناع أوروغواي بالهدف الوحيد: لا أعتقد أن هذه إحدى أجمل المباريات التي تابعناها في كأس العالم الحالي، ويبدو أن أوروغواي اقتنعت بالهدف الوحيد، ولكن هناك مجالا للتطور.