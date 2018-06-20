نجما ريال مدريد وبرشلونة يقصيان 3 عرب في يوم واحد

تسبب هدفا كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال، ولويس سواريز مهاجم برشلونة وأوروغواي بإقصاء منتخبات المغرب والسعودية ومصر من دور المجموعات في كأس العالم 2018 المقامة حالياً في روسيا.

وتعرض المنتخب المغربي إلى هزيمة مفاجئة عن طريق هدف عكسي من لاعبه عزيز بودحوز في مباراة إيران، قبل أن يلاقي منتخب البرتغال يوم الأربعاء.

وفي المقابل تلقى المصريون هدفاً قاتلاً من الأوروغوياني خوسيه خيمينز في الدقيقة 89 من عمر مباراتهما التي جمعتهما يوم الجمعة، قبل أن يخسروا أمام المنتخب المضيف روسيا 3-1.



وصمد المنتخب المصري شوطاً كاملاً لكنه تلقى 3 أهداف في ربع ساعة، ولم يشفع له هدف نجمه محمد صلاح بالعودة إلى المباراة، لكن آماله بقيت معلقة على المنتخب السعودي الذي واجه أوروغواي يوم الأربعاء.





وكان المنتخب السعودي يبحث عن تعديل مساره بعد هزيمة مفاجئة وثقيلة أمام روسيا في مباراة الافتتاح، لكنه تلقى هدفاً غريباً من لويس سواريز بعد مرور 20 دقيقة من عمر المباراة، أكد به مرافقة منتخب بلاده لروسيا إلى الدور التالي، فيما ودع المنتخبان العربيان البطولة.



وفي موسكو، أفاق نجوم منتخب المغرب على هدف مبكر من كريستيانو رونالدو هداف البطولة حتى الآن وتحديداً بعد 4 دقائق من البداية، وحافظ عليه البرتغاليون حتى نهاية المباراة.



وبقي منتخب تونس، الفريق العربي الوحيد الذي لم يفقد آماله بالتأهل، رغم خسارته بهدف قاتل أمام إنجلترا، لكنه سيلعب مع بنما وبلجيكا في دور المجموعات.