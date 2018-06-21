أهلي جدة يتعاقد مع الثنائي الإسباني خورادو وأليكسيس

أعلنت إدارة أهلي جدة، يوم الخميس، تعاقدها مع الثنائي الإسباني مانويل خورادو وأليكسيس روانو، بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وبدأ صانع اللعب خورادو (31 عاما)، مسيرته الكروية مع ريال مدريد قبل الانتقال إلى غريمه أتليتكو في عام 2006، ومن بعدها إلى مايوركا ثم شالكة الألماني، قبل أن يلعب في روسيا برفقة سبارتاك موسكو، وفي إنجلترا بقميص واتفورد، ليعود بعدها إلى إسبانيول.

وتنقل المدافع روانو (32 عاما)، بين أندية إسبانيا بداية من ملقا ثم خيتافي وفالنسيا وإشبيلية، كما لعب لبشكتاش التركي قبل العودة إلى إسبانيا بقميص ألافيس.

وجاء في بيان أهلي جدة: ثمن ماجد النفيعي رئيس النادي، الدعم اللامحدود وغير المستغرب الذي يجده أهلي جدة والأندية السعودية من قبل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة.