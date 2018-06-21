الخروج المونديالي يهدد بإنهاء مشواري هوساوي وتيسير

قد يسير الثنائي أسامة هوساوي وتيسير الجاسم على خطى من سبقوهما من لاعبي الأخضر الذين أعلنوا اعتزالهم اللعب الدولي عقب المشاركة في نهائيات كأس العالم.

ودائماً ما تكون المشاركة في المونديال حلم لأي لاعب يرغب في إنهاء مسيرته الرياضية عقب المشاركة في المحفل العالمي الكبير.

وبدأ الثنائي أسامة هوساوي وتيسير الجاسم "34 عاماً" مشوارهما مع الأخضر منذ عام 2007 وشاركا في تصفيات مونديالي 2010 و2014 ولم يوفق المنتخب السعودي بالوصول لهما.

وسبق الثنائي عدد كبير من اللاعبين الذين اعتزلوا دولياً عقب المشاركة في كأس العالم حيث قرر ماجد عبدالله ومحمد عبدالجواد وفهد الهريفي اعتزالهم اللعب دولياً عقب المشاركة في أول مونديال عام 1994، وحينها كان ماجد بعمر 35 عاماً وعبدالجواد بعمر 32 عاماً، وفهد الهريفي بعمر 29 عاماً.

وبعد المشاركة الثانية في نهائيات كأس العالم وتحديداً في مونديال فرنسا 1998 أعلن 6 لاعبين اعتزالهم الدولي وهم فؤاد أنور وفهد المهلل وحمزة صالح وخالد مسعد،وسعيد العويران.

وفي المشاركة الثالثة والتي كانت مخيبة للآمال في مونديال كوريا واليابان 2002، أعلن لاعبان فقط اعتزالهما الدولي وهما المدافعان عبدالله سليمان ومحمد شليه والذي كانت مباراة إيرلندا في المونديال آخر مباراة لهما بقميص الأخضر.

وفي مونديال ألمانيا 2006 ترك ثلاثة لاعبين أماكنهم في المنتخب السعودي وأعلنوا اعتزالهم وهم المهاجم سامي الجابر والحارس محمد الدعيع ونواف التمياط.