الكولومبي باخوي يدعم هجوم الحزم

أنهت إدارة الحزم إجراءات تعاقدها مع المهاجم الكولومبي جون فريدي باخوي من باتشوكا المكسيكي، بعد انتهاء إعارته إلى سانتا في الكولومبي.

واستهل باخوي، 29 عاما، مشواره الكروي في بوياكا تشيكو الكولومبي، قبل أن يمثل أندية باتريوتاس وأونسي كالداس وأتلتيكو ناسيونال وبويبلا وباتشوكا من المكسيك، قبل اللعب في تاييريس الأرجنتيني، ومن ثم العودة إلى كولومبيا بقميص ديبورتيو كالي وبوكارامانغا وإنديبيندينتي ميديين وسانتا في.

وجاء على حساب النادي في "تويتر": تعاقدت إدارة النادي مع اللاعب الكولومبي جون فريدي باخوي، جناح أيسر، قادماً من نادي سانتا في الكولومبي ليكون رابع اللاعبين الأجانب في الفريق بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.