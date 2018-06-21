تاباريز: تمكنا من إيقاف هجوم الأخضر

أبدى أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروغواي، سعادته البالغة بصعود فريقه لدور الستة عشر لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا.



وحقق منتخب أوروغواي فوزه الثاني على التوالي في المجموعة الأولى بدور المجموعات في المونديال، عقب فوزه الصعب 1 - صفر على نظيره السعودي يوم الأربعاء في الجولة الثانية للمجموعة.



وارتفع رصيد المنتخب اللاتيني، الفائز باللقب عامي 1930 و1950، إلى ست نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة، بفارق الأهداف خلف منتخب روسيا (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تأهل هو الآخر للأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ تفكك الاتحاد السوفييتي.



وقال تاباريز، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، إن لاعبي المنتخب السعودي قدموا أداءً مميزاً هنأ عليه الجهاز الفني للأخير.

تابار

وأشار تاباريز (71 عاماً) إلى أن السعودية تمتلك مهاجمين على مستوى عال، ما جعل الأمور صعبة على لاعبي أوروغواي خلال المباراة.وتمكنا من التصدي لهجمات المنافس وفي النهاية حصدنا النقاط الثلاث.