خورادو يودع جماهير إسبانيول عبر "تويتر"

وجه اللاعب الإسباني خوسيه خورادو، المنضم حديثاً لصفوف فريق أهلي جدة رسالة لجماهير ناديه السابق إسبانيول الإسباني، معبرا فيها عن امتنانه لهم.

وكتب خورادو عبر حسابه الرسمي على "تويتر": شكرا جزيلا لنادي إسبانيول وإدارته وجميع الأصدقاء والزملاء، أنا أغادر ناديا عظيما، شكرا لعدم شعوري بالوحدة، وأتمنى لهم حظاً موفقاً في القادم.

وأبدى خورادو حماسه للمشاركة في التجربة الجديدة في السعودية: متحمس جدا للعب في السعودية، وأشكر الأهلي على التزامهم وثقتهم بي، وأتمنى العديد من النجاح في المستقبل معا.

وأعلن أهلي جدة إتمام تعاقده يوم الأربعاء مع لاعب خط الوسط الإسباني، ليمثل الفريق لمدة موسمين مقبلين.