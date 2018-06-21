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خورادو يودع جماهير إسبانيول عبر "تويتر"

المصدر: العربية.نت
خورادو موقعا عقده الجديد
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وجه اللاعب الإسباني خوسيه خورادو، المنضم حديثاً لصفوف فريق أهلي جدة رسالة لجماهير ناديه السابق إسبانيول الإسباني، معبرا فيها عن امتنانه لهم.

وكتب خورادو عبر حسابه الرسمي على "تويتر": شكرا جزيلا لنادي إسبانيول وإدارته وجميع الأصدقاء والزملاء، أنا أغادر ناديا عظيما، شكرا لعدم شعوري بالوحدة، وأتمنى لهم حظاً موفقاً في القادم.

تغريدة خورادو الإسبانية تغريدة خورادو الإسبانية

وأبدى خورادو حماسه للمشاركة في التجربة الجديدة في السعودية: متحمس جدا للعب في السعودية، وأشكر الأهلي على التزامهم وثقتهم بي، وأتمنى العديد من النجاح في المستقبل معا.

بدأ خورادو مسيرته الكروية في ريال مدريد بدأ خورادو مسيرته الكروية في ريال مدريد

وأعلن أهلي جدة إتمام تعاقده يوم الأربعاء مع لاعب خط الوسط الإسباني، ليمثل الفريق لمدة موسمين مقبلين.

كلمات دالّة

#أهلي جدة, #إسبانيول, #الدوري السعودي

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