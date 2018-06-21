سواريز: مواجهة السعودية لم تكن سهلة

أعرب لويس سواريز مهاجم منتخب أوروغواي عن سعادته بتأهل فريقه لدور الستة عشر في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا عقب فوزه الصعب 1 -صفر على نظيره السعودي يوم الأربعاء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وأحرز سواريز، نجم برشلونة الإسباني، هدف أوروغواي الوحيد في الدقيقة 23 ليرفع رصيده بذلك إلى ستة أهداف في سجل مشاركاته بكأس العالم ويعزز صدارته لقائمة أبرز الهدافين في تاريخ المنتخب برصيد 52 هدفا.

وقال سواريز عقب اللقاء: كان الأمر رائعا. الشيء الأهم هو أننا حصلنا على النقاط الثلاث وتأهلنا للدور الثاني. لم تكن المباراة سهلة على الإطلاق.

وأوضح سواريز: هدفنا هو أن نذهب إلى أقصى مدى في المونديال، وسوف نبذل أقصى الجهد من أجل تحقيق ذلك. نشعر بالرضا، كانت المباراة هامة بالنسبة لنا.