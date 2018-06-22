"العربية.نت" تكشف تفاصيل لقاء آل الشيخ و"الأوروبي"

أثارت تغريدة من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، المتابعين في موقع "تويتر"، عندما كتب سلسلة من التغريدات، وجه فيها انتقادات واسعة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق، جوزيف بلاتر، مطالبا إياه بعدم الظهور إعلامياً بعد فضيحة خروجه من مسرح كرة القدم العالمية.

ووسع آل الشيخ من انتقاداته القوية، موجها سهامه إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكتب: حاول رئيس الاتحاد الأوروبي لقائي، وأقول له بكل وضوح: لا أحب الرجال المتلونين، إذا أردت اللقاء يجب أن يكون موقفك واضحا من الاحتكار وتسييس الرياضة الذي تقوم به شركة "بي إن" التي تجبرنا على مشاهدتها دون مراعاة لشعور 30 مليون سعودي والدول العربية، ضاربين برأيهم عرض الحائط.

ولم تمض دقائق حتى غرد حساب الاتحاد الأوروبي على تويتر، نافيا وجود أي اتصالات بين الرئيسين أو طلب لقاء، وهو ما فتح الباب واسعا أمام جدليات جماهير الكرة.

ووفقا لمصادر خاصة، كشفت لـ"العربية.نت" أن وسيطا أوروبيا طلب من تركي آل الشيخ موعدا لمقابلة غير معلنة مع رئيس الاتحاد الأوروبي، قابله الأخير بالرفض لأسباب تتعلق برفضه السرية، وأن الأمور يجب أن تكون واضحة في العلن.

وكان الوسيط الفرنسي أوليفر غوغيوت الذي سعى لترتيب اللقاء، موظفا في شركة لاغادير الفرنسية التي تملك قطر فيها نسبة عالية، وهي من مهد لكسب الشركة القطرية "بي إن" حقوق النقل التلفزيوني في عدد من منافسات كرة القدم.

ويذكر أن جوزيف بلاتر الرئيس السابق لـ"فيفا" قد صرح للقناة البريطانية الرابعة، في إجابة بمقابلة مطولة على سؤال: لماذا ذهب مونديال 2022 إلى قطر؟ بقوله: التدخلات السياسية حولت المسار مدعومة بالمال أيضاً، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي، ورئيس الاتحاد الأوروبي السابق ميشيل بلاتيني، لعبا دورا كبيرا في حصول قطر على الاستضافة خلال لقاءات تمت في الغرف المغلقة. وكان بلاتيني نفسه قد تلقى أيضاً انتقادات واسعة من تركي آل الشيخ، إذ وصف مغادرته مسرح الرياضة بأنه خروج من الباب الصغير، لا يحق له العودة للرياضة بعد ذلك.