أهلي جدة يدشن مشروع مدارس الألعاب الرياضية

أعلن أهلي جدة يوم الجمعة، عن تدشين مشروع مدارس رياضية في كافة الرياضات للنادي، في جدة ومكة والطائف ليكون أول نادٍ سعودي يقدم على هذه الخطوة.

وجاء في بيان النادي الرسمي: دشن مجلس إدارة الأهلي مشروع مدارس الأهلي الرياضية، في خطوة سباقة وفريدة بين الأندية السعودية، ويهدف المشروع إلى صقل المواهب الرياضية في كافة الألعاب من لاعبين ومدربين وإعدادهم بالشكل الأمثل.

وزاد البيان: وستهتم مدارس الأهلي الرياضية بإعداد اللاعبين والمدربين في كافة الألعاب الرياضية من خلال برامج تدريبية يشرف عليها مدربون متخصصون معتمدون من الأهلي، فيما ستكون مقرات المدارس موزعة على عدد من الأحياء في جدة كخطوة أولى ومن ثم بقية مناطق المملكة، ودشنت إدارة الأهلي موقعا إلكترونيا خاصا للتسجيل في مدارس النادي الرياضية، www.alahlicss.com.

وعلق ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة أهلي جدة على حسابه الرسمي في "تويتر": ترى أن لديك الموهبة في أي لعبة كانت.. بادر وسجل في مدارس النادي الأهلي الرياضية، هدفنا صناعة أبطال أولمبيين وجيل كرة قدم يُعتمد عليه، والبداية سوف تكون بجدة ومكة والطائف ومن ثم باقي المدن الرياض وجيزان وتبوك والأحساء، وسيكون اكتشاف واختيار المواهب بشكل علمي مدروس بإشراف كشّافين محترفين، وسيتم خلق بيئة تنافسية آمنة ومثيرة ومريحة ومحمّسة للوالدين والأهل لتسجيل أبنائهم الموهوبين.