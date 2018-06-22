الأخضر يستعد لمواجهته المونديالية الأخيرة

واصل المنتخب السعودي يوم الجمعة تدريباته في معسكره الحالي المقام في مدينة سانت بطرسبيرغ استعدادًا لمواجهة منتخب مصر يوم الاثنين المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال روسيا.

وودع كلا المنتخبين، السعودي والمصري، البطولة عقب الخسارة أما روسيا وأوروغواي في الجولتين الماضيتين، وسيلتقي الفريقان في مدينة فولغوغراد في آخر مبارياتهما في المونديال.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء، قبل أن يقوم المدرب خوان أنطونيو بيتزي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا في مواجهة أوروغواي، حيث خصص لهم تمارين خاصة بالكرة، وأما الثانية فضمت بقية اللاعبين.

وسيجري الأخضر، السبت، حصة تدريبية صباحًا على ملاعب التدريب بنادي زينيت سانت بطرسبيرغ. وستغادر بعثة الأخضر إلى فولغوغراد مساء يوم السبت.