تيسير الجاسم يغيب عن مواجهة مصر

أكدت إدارة المنتخب السعودي، حاجة تيسير الجاسم إلى الراحة بعد تعرضه للإصابة خلال المباراة السابقة أمام أوروغواي وهو مايعني غيابه عن مباراة منتخب مصر يوم الاثنين القادم بمدينة فولغوغراد في الجولة الثالثة الأخيرة من مونديال روسيا.

وأوضحت إدارة الأخضر: كشف الجهاز الطبي للمنتخب الوطني عن نتيجة فحص أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب تيسير الجاسم بتعرضه لتمدد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر وحاجته للراحة والتأهيل، كما كشف فحص الأشعة سلامة اللاعب أسامة هوساوي بعد شعوره بآلام في أسفل الظهر يوم الخميس.

وخرج الأخضر من دور المجموعات رسميا بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين أمام روسيا وأوروغواي.