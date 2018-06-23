مدرب أندرلخت وبلجيكا السابق يتولى تدريب الباطن

أعلنت إدارة الباطن التوقيع مع المدرب البلجيكي فرانك فيركاوتون لقيادة الفريق في الموسم المقبل، وذلك بدعم من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ووقع ناصر الهويدي رئيس النادي الشمالي العقد مع المدرب البلجيكي (61 عاماً) في موسكو عاصمة روسيا.

ويملك فيركاوتون اللاعب الدولي السابق، سجلاً رائعاً كمدرب بعدما حقق الدوري البلجيكي 4 مرات، مع فريقي أندرلخت وجينك، كما سبق له الإشراف على منتخب بلاده في عام 2009 وسبورتنغ لشبونة البرتغالي والجزيرة الإماراتي، وكانت محططته الأخيرة مع نادي سيركل بروج البلجيكي.

وتولى البرتغالي ماتشادو والروماني سيبيريا ترتيب الباطن الموسم الماضي، والذي أنهاه الفريق السماوي في المركز الثالث.