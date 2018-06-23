وزارة الإعلام السعودية ترد على اتهامات الاتحاد الأوروبي

رفضت وزارة الإعلام السعودية الادعاء الصادر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حول ما يعرف بـ"بي أوت كيو" الذي قال الاتحاد عنه إنه يتخذ من السعودية مقراً له.

وقالت وزارة الإعلام السعودية في بيان صحافي: تدرك الوزارة أن أجهزة الاستقبال الخاصة بـ"بي أوت كيو" متاحة في عديد من الدول، بما في ذلك قطر وشرقي أوروبا، كما أن هذا البيان غير المسؤول الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يتنافى مع ما يحدث في السعودية التي كافحت ولا تزال تكافح من خلال وزارة التجارة والاستثمار، جميع أنشطة "بي أوت كيو" في البلاد دون هوادة، مثلما قامت وزارة التجارة والاستثمار السعودية بمصادرة الآلاف من أجهزة الاستقبال التي يمكن استخدامها في انتهاك حقوق الملكية الفكرية في السعودية، ما يؤكد أن الحكومة ملتزمة، وستظل كذلك، بحماية حقوق الملكية الفكرية داخل السعودية.

وواصل البيان: لقد أحيطت وزارة الإعلام السعودية علًما بأن "بي إن سبورت" وهي شركة تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية هي مصدر هذا الادعاء الكاذب الذي أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتجدر الإشارة إلى أن السعودية قد حظرت بث قناة الجزيرة على أراضيها منذ شهر يونيو من العام 2017، وتعتبر الجزيرة الذراع الإعلامية القطرية الرئيسية لدعم الإرهاب والتحريض على انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار في المنطقة، حيث توفر منصًة إعلامية للإرهابيين لنشر رسائلهم الداعية للعنف والتطرف وحظرت كذلك بث قنوات "بي إن سبورت" على أراضيها أيضًا للسبب ذاته، وقد تمثَّل رد فعل "الجزيرة" على هذا الحظر في تصعيد حملتها الهادفة إلى تشويه سمعة السعودية.

وختم البيان: "بي إن سبورت" لطالما استخدمت وتستخدم بثها أيضًا كوسيلة لشن الهجوم المعادي للسعودية، إذ عززت من دعايتها المغرضة خلال كأس العالم 2018، وهو أمر مثير للسخرية، لأن كأس العالم يفترض فيه أن يكون إثباتًا في كيفية قدرة كرة القدم أن تجمع بين الدول في وئام، وخلال بطولة كأس العالم، شوهت "بي إن سبورت" سمعة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأساءت للسعودية وجمهورها، وسيّست بطولة كأس العالم، في انتهاك لجميع القواعد ومدونات السلوك، ولهذه الأسباب لن يتم بث الجزيرة وقناتها الفرعية "بي إن سبورت" في السعودية، ومن هذا المنطلق فإن وزارة الإعلام السعودية تحث وسائل الإعلام كافة على النظر إلى البيان الصحفي، وما تضمنه من مزاعم وادعاءات كاذبة، والذي أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فضلًا عن الادعاءات الأخرى غير المثبتة، بعين الشك والريبة".