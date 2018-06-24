بيتزي: سنحتوي صلاح مثلما فعلنا مع سواريز

أكد الأرجنتيني، خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي أن لكل مباراة خطتها واستراتيجيتها المختلفة عن باقي المباريات، وهو ما ينطبق على مباراة فريقه أمام المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2018.



وأشار بيتزي إلى أنه سيتعامل مع محمد صلاح نجم المنتخب المصري مثلما تعامل مع لويس سواريز مهاجم منتخب أوروغواي من خلال العمل على احتوائه، ولكن ليس بالرقابة اللصيقة والمباشرة.



ويلتقي المنتخبان السعودي والمصري يوم الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى في الدور الأول للبطولة.

وقال بيتزي: علينا أن نتخذ القرارات قبل المباريات وليس بعدها. وعلينا التأكد من استعدادنا التام للمباراة. نبذل قصارى جهدنا لمعرفة أفضل ما يمكننا عمله.

وعما ينقص المنتخب السعودي لتقديم أداء هجومي، أجاب: عندما يكون لديك القدرة على الهجوم، أفضل هذا. حاولت ذلك مع المنتخب السعودي ولكن هناك حدودا دائما لما يمكن أن تقدمه في ضوء إمكانيات الخصم أيضا.

وتابع: يتحفز الفريق عندما يكون هناك هدف واضح. الهزيمة أمام روسيا تركت إحباطا كبيرا لدينا لكننا عدنا في مباراة أوروغواي بأداء جيد ولم يحالفنا الحظ. الآن، لدينا فرصة جيدة لمواصلة الأداء الجيد ويمكننا تحقيق الهدف الذي سعينا له منذ البداية وهو الفوز.

وعن استفادة الفريق من انتقال ثلاثة لاعبين من المنتخب للعب في إسبانيا ومدى هذه الاستفادة، قال بيتزي: نعم هذه التجربة كانت رائعة حتى وإن لم يشارك اللاعبون في المباريات. المولد وسالم الدوسري أحرزا نقلة نوعية منذ خوضهما هذه التجربة. ومن الممكن استمرار التجربة مع أندية تسهم في تطوير هذه التجربة.



واختتم: في المستقبل القريب، سنركز على كأس آسيا. الوقت لم يحن بعد للحديث عن الاستعدادات لبطولة كأس آسيا 2019.. ستكون الفرصة سانحة لتطوير مستوانا في الشهور الستة المقبلة.