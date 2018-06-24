فهد المولد: نريد نقاط مصر.. ولا مشاكل هجومية في الأخضر

أكد فهد المولد مهاجم المنتخب السعودي أن طموح فريقه هو الفوز على المنتخب المصري وحصد النقاط الثلاث، مشيرا في ذات الوقت على احترامه الكامل لمنتخب الفراعنة.

ويلتقي المنتخبان السعودي والمصري يوم الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى في الدور الأول للبطولة.

وقال المولد: المباراة الماضية كانت صعبة علينا وحاولنا نحصد النقاط الثلاث. وإن شاء الله نقدم مباراة جيدة ونتمنى التوفيق، صحيح أن المباراة صعبة على الفريقين لكن طموحنا حصد النقاط الثلاث أمام أي منافس. احترامنا الكامل لمنتخب مصر.

وعن التهيئة التي مر بها الفريق في الفترة الماضية، قال المولد: ليس هناك أي تقصير من الإداريين أو الإدارة. حصلنا على كل الدعم والمساندة من المسؤولين. متوسط الأعمار صغير وأمامنا مستقبل جيد. نسعى للنقاط الثلاث لاستعادة نغمة الانتصارات.

وعما إذا كانت هناك أزمة مهاجمين في المنتخب السعودي، أكد: لا بالطبع. ولكن ربما لم تصل الكرة كثيرا للهجوم.