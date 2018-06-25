آل الشيخ: الحضري أنقذ مصر من "تاريخية" بوجود صلاح

أكد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن الحارس المخضرم، عصام الحضري، أنقذ منتخب مصر من هزيمة تاريخية في مباراة السعودية التي انتهت 2-1 للأخضر، في وجود النجم محمد صلاح، مشيراً إلى أن المحصلة النهائية للمشاركة ليست مرضية رغم الفوز.

وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة في فيديو قصير عقب الفوز السعودي: مشاركة لم ترضنا، لكنها ثاني أفضل مشاركة للمنتخب السعودي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وزاد: لعب محمد صلاح مع منتخب مصر، ولولا وجود عصام الحضري وأخطاء حكم المباراة لكانت نتيجة تاريخية لمصلحة الأخضر.

وأتبع: مباراة أوروغواي لعبنا مباراة جيدة، واليوم كانت النتيجة يفترض أن تكون تاريخية، ومباراة روسيا للنسيان، أعرف أن المحصلة ليست مرضية، لكن القادم أفضل.

وختم آل الشيخ: سيكون هناك قرارات منتظرة من اتحاد القدم، ستصب في مصلحة الكرة السعودية، ويجب أن نتحد خلف المنتخب من أجل مصلحة الرياضة.