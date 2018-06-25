اتحاد القدم: فرض رسوم على عقود اللاعبين.. وتحديد فئاتهم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل بعض مواد لائحة الاحتراف الخاصة باللاعبين المحليين، وتحديد شرائح معينة لتصنيفهم، كما يتم فرض رسوم قدرها 50% من إجمالي عقود اللاعبين السارية تذهب لتطوير كرة القدم في النادي ذاته.

وقال الاتحاد إن التعديلات التي أقرها يوم الاثنين ستطبق على كافة العقود التي لم يتم تسجيلها في لجنة الاحتراف حتى الآن، وتم تحديد 6 لاعبين فقط في كل فريق يحصلون على مبلغ يفوق 150 ألف ريال شهرياً، و1.2 مليون ريال كمقدم للعقد الذي لا يقل عن 3 سنوات.

وسيحصل 10 لاعبين فقط على مبلغ 100 ألف ريال كحد أقصى في كل فريق، كما ستكون مقدمات عقودهم مليون ريال كحد أقصى للعقد الذي لا يقل عن 3 أعوام، فيما سيكون الحد الأعلى لبقية اللاعبين 75 ألف ريال شهرياً.

وسيتحصل الاتحاد السعودي على 50% من عقود اللاعبين المحترفين السارية تذهب لتطوير كرة القدم في ناديه الحالي، كما سمح لجميع الأندية بتسجيل 5 لاعبين محليين وأجانب لغرض الاستثمار.