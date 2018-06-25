آل الشيخ يحتفل مع السعوديين في الساحة الحمراء

احتفلت الجماهير السعودية مع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، بفوز الأخضر على نظيره المنتخب المصري بهدفين لهدف، في الساحة الحمراء بموسكو.

وشهدت الساحة الحمراء في موسكو تواجد السعوديين، طوال 10 أيام، احتفاء بوصول منتخب بلادهم إلى روسيا ليكون واحدا من 4 منتخبات عربية، وكل مساء تكون الساحة الحمراء مقرا لتقديم الثقافة السعودية في الفنون واللباس للقادمين من 30 دولة أخرى ولسكان البلد المضيف.

وشهدت الساحة الحمراء بعد الديربي العربي، احتفال السعوديين بالانتصار على منتخب مصر، وكان على رأس المحتفلين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، الذي ما إن "طلّ حتى غلب الكل". واستمرت احتفالات السعوديين بهذا الانتصار طويلا، وهم الذين انتظروه 24 سنة، ولعبوا لأجله 9 مباريات فيها 7 خسائر وتعادلان.

وتغلب الأخضر على نظيره المصري في آخر دقائق المباراة عن طريق سالم الدوسري، في آخر جولات المجموعة الأولى بكأس العالم 2018، لينتهي ترتيب المجموعة بالأوروغواي في الصدارة بـ9 نقاط، وروسيا المضيف في مركز الوصيف بـ6 نقاط، والسعودية ثالثا بـ3 نقاط، ومصر أخيرا بلا نقاط.