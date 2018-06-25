الفرج يكسر رقماً قياسياً في كأس العالم عمره 52 عاماً

دخل سلمان الفرج، لاعب المنتخب السعودي والهلال، تاريخ كأس العالم، عندما أحرز هدف التعادل في مرمى مصر، ليكون آخر هدف يسجل في الحصة الأولى من مباريات كأس العالم منذ عام 1966 في إنجلترا.

وتغلب المنتخب السعودي على نظيره المصري بهدفي سلمان الفرج وسالم الدوسري، بعدما تقدم النجم محمد صلاح لمنتخب الفراعنة منتصف الشوط الأول.

وسجل سلمان الفرج هدفه من علامة الجزاء في مرمى عصام الحضري، في الدقيقة 50 و36 ثانية، وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه أكثر هدف متأخر في الشوط الأول منذ 52 عاماً.

وسجل المجري كالمان ميتزولي هدف بلاده الثاني في مرمى بلغاريا في الدقيقة الأخيرة من شوط المباراة الأول، قبل أن يضيف المجريون الهدف الثالث.

وأسهم سلمان الفرج الذي دفع به خوان أنطونيو بيتزي أساسياً في جميع مباريات الأخضر، بتحقيق المنتخب السعودي انتصاره المونديالي الثالث في تاريخه، والأول له منذ التغلب على بلجيكا في كأس العالم 1994 بهدف سعيد العويران التاريخي.