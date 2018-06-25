بيتزي: الفوز كان مستحقا وبجدارة.. وفخور بالأخضر

أكد خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي، أن فريقه استحق الفوز وبجدارة على المنتخب المصري في ختام جولات المجموعة الأولى في مونديال روسيا، مضيفاً أنه دائما يترك اللاعبين يقررون من يسدد ركلات الجزاء طوال مسيرته التدريبية.

وقال بيتزي في المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة: هناك قرارات علي أن أتخذها بحسب ما أراه في الحصص التدريبية، ولذا في بعض الأوقات قد أتخذ قرارات تبدو لكم غير صحيحة، والتشكيلة الأساسية التي وضعتها لجميع المباريات الثلاث كانت هي الأنسب، بعد هدف المنتخب المصري الأول، تمكنا من الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات المباراة، ولم يتمكن المنتخب الخصم من صناعة أكثر من فرصة بعد ذلك، لذا أرى بأن هذا الفوز مستحق.

وأضاف الأرجنتيني: علي أن أقول بأننا كنا نتوقع مستوى مختلف في مباراة الافتتاح ضد روسيا، لذا تفاجأنا كثيرا بما حدث أثناء تلك المباراة، بعد الشوط الأول، اعتقدنا أنه لو كنا أكثر سرعة في الشوط الثاني، سنتمكن من صناعة فرص أكثر، وهذا ما قلته للاعبين بأنه يجب علينا أن نُسرّع من وتيرة لعبنا، وأن نكون هجوميين بشكل أكبر، علينا أن نستمر في دعم المنتخب، نحن بحاجة دعمكم، لا يمكن أن نحقق كل شيء بسرعة، أنتم بحاجة إلى الصبر، وآمل أن يكونوا فخورين بمنتخبهم هذا اليوم.

واختتم بيتزي مؤتمره قائلا: طوال مسيرتي التدريبية لست أنا من يختار اللاعب الذي ينفذ ركلة الجزاء، هذا الأمر أتركه للاعبين، وهم من يتخذوا قرارهم، وأنا دائمًا أدعم هذا الأمر.