آل الشيخ: قرارات اتحاد القدم ستفيد الكرة السعودية

أيد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، قرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل كامل حول تعديل بعض المواد في لائحة الاحتراف، مشيراً إلى أنها تقع في مصلحة كرة القدم السعودية.



وقال آل الشيخ في تصريح نقله حساب الهيئة العامة للرياضة على "تويتر": ستنعكس هذه القرارات بشكل إيجابي على مستوى المنافسات المحلية، وكذلك تطوير اللاعب السعودي الذي سيظهر بشكل جيد في المستقبل.



وواصل: تحديد سقف أعلى للرواتب ومقدمات العقود سيكون معياراً حقيقياً لما يستحقه اللاعب وفقاً لمستواه الفني إلى جانب خدمة ناديه وتطوير كرة القدم، كما أن فتح باب الاستثمار سيدر على الأندية دخلاً إضافياً من خلال سعيها إلى جلب أفضل المواهب.