سالم الدوسري يمنح السعودية فوزها الأول منذ 24 عاماً

منح سالم الدوسري المنتخب السعودي فوزه الأول منذ عام 1994 أمام بلجيكا في دور الـ16، بعد فوز الأخضر على نظيره المصري 2 - 1 في ختام جولات المجموعة الأولى من كأس العالم 2018 بروسيا.



وشهدت المباراة أفضلية للمنتخب السعودي الذي بدأ المباراة مهاجماً وكاد لاعبه سالم الدوسري أن يفتتح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية إلا أنها اعتلت عارضة الحارس المصري عصام الحضري.

ووسط الهجمات السعودية اعتمد المنتخب المصري على الهجمات المرتدة والتي نجح من خلالها بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 22 عن طريق نجمه محمد الصلاح، الذي استغل تمريرة زميله عبدالله السعيد المميزة ليواجه المرمى ويضع الكرة من فوق الحارس ياسر المسيليم.

وسنحت فرصة أخرى للمنتخب المصري لصالح مهاجمه محمد صلاح الذي أهدر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله عبدالله السعيد ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 41 سنحت للمنتخب السعودي فرصة تسجيل هدف التعادل بعدما حصل على ركلة جزاء، تقدم لها المهاجم فهد المولد وسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عصام الحضري الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول حصل المنتخب السعودي على ركلة جزاء أخرى بعدما تعرض مهاجمه فهد المولد لإعاقة من المدافع علي جبر، ليتقدم لها سلمان الفرج ويضعها في الشباك المصرية.

في الشوط الثاني واصل المنتخب السعودي هجومه بحثاً عن الهدف الثاني وسنحت فرصة خطيرة للاعبه هتان باهبري الذي سدد كرةً قوية إلا أنها مرت بجانب مرمى الحارس عصام الحضري.

وعند الدقيقة 65 دفع الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب المنتخب السعودي بالمهاجم مهند عسيري بديلاً للاعب هتان باهبري.

وواصل الأخضر هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه حسين المقهوي الذي ارتقى لعرضية سلمان الفرج المتقنة وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس عصام الحضري الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الحارس المصري عصام الحضري تألقه بعدما حرم المنتخب السعودي من تسجيل الهدف الثاني بعد تصديه لرأسية مهند عسيري الخطيرة.

وورد المنتخب السعودي على هجمات المنتخب السعودي مهاجمه محمود تريزيجيه أن يسجل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله عمرو وردة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس ياسر المسيليم.

وعند الدقيقة 83 أهدر مهاجم المنتخب المصري محمود كهربا هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله محمد صلاح ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع تمكن لاعب المنتخب السعودي سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالله عطيف ليسدد الكرة في شباك الحارس عصام الحضري.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 3 نقاط متقدماً الى المركز الثالث، وبقي المنتخب المصري في المركز الأخير بدون نقاط.